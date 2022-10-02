Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.10.2022 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2022 09:26
    ABONE OL

    KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak 2022?

    KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim'de uygulanıyor. KPSS ÖABT'ye sınavına katılacak binlerce aday, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sınav sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplarda gündeme gelecek. KPSS ÖABT'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS ÖABT sınavına binlerce aday katılacak. KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sorular ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

    KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ÖABT sınav sorularının 2 Ekim'de akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.



    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


        ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.


        DEĞERLENDİRME
        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.


        Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ parolasıyla dolandırıcılık
        Haberler Haberler KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak 2022?
            SON DAKİKA