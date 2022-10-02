KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak 2022?

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS ÖABT sınavına binlerce aday katılacak. KPSS ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sorular ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
KPSS ÖABT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ÖABT sınav sorularının 2 Ekim'de akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.