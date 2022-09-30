ÖSYM ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? 📌 ALES 3 sınav tarihi 2022

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre ALES 3 başvuruları bugün başladı. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday internet arama motorlarında ÖSYM ALES 3 başvurusu nasıl yapılır? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? ALES sınavı ne zaman?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte sınava dair merak edilenler!
ALES/3 BAŞVURUSU BAŞLADI MI 2022?
ALES/3 başvuruları 30 Eylül'de başladı. Adaylar 10 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayabilecek.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer alacak. Yılın ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL belirlenmişti.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.