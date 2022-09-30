Acele edin! Emekli promosyon başvurularında son güne geldi. Emekliler en yüksek promosyon veren bankayı araştırırken bir yandan da promosyon başvurularında son tarihi merak ediyor. Peki Promosyon son gün ne zaman? Emekli promosyon uzatıldı mı? Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?