Acele edin! Emekli promosyon başvurularında son güne geldi. Emekliler en yüksek promosyon veren bankayı araştırırken bir yandan da promosyon başvurularında son tarihi merak ediyor. Peki Promosyon son gün ne zaman? Emekli promosyon uzatıldı mı? Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?
PROMOSYON SON GÜN NE ZAMAN?
Promosyon başvuruları bugün yani 30 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
EMEKLİ PROMOSYON UZATILDI MI?
Son olarak bazı bankalar geçtiğimiz günlerde promosyon başvurularında süreyi 30 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurmuştu.
EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Maaş Aralığı: 0- 1.499 TL/ Promosyon tutarı: 5.000 TLMaaş Aralığı: 1.500- 2.499 TL/ Promosyon tutarı: 6.250 TLMaaş Aralığı: 2.500 TL ve üzeri/ Promosyon tutarı: 7.500 TL
DENİZBANK
1.500 TL altı maaş alan emeklilere 675 TL,
1.500 TL - 2.500 TL arası maaş alan emeklilere 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1,000 TL promosyon veriyor.
Ayrıca 1 otomatik fatura ödeme talimatına da ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.