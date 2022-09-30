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    • Ekonomi
    • 30.09.2022 08:59
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    • 30.09.2022 09:27
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    Promosyon son gün ne zaman? Emekli promosyon uzatıldı mı? Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?

    Promosyon başvurularında son gün geldi çattı. Milyonlarca emekli vatandaş her yıl maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşıyor. Bu yıl da promosyon kampanyalarında çığır açıldı. Promosyon yarışına giren bankalar emekli promosyon ödemelerini 10 bin TL'ye kadar çıkarttı. Halen maaşını taşımayanlar da 'Promosyon son gün ne zaman? Emekli promosyon uzatıldı mı? Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    PROMOSYON SON GÜN NE ZAMAN?

    Acele edin! Emekli promosyon başvurularında son güne geldi. Emekliler en yüksek promosyon veren bankayı araştırırken bir yandan da promosyon başvurularında son tarihi merak ediyor. Peki Promosyon son gün ne zaman? Emekli promosyon uzatıldı mı? Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?

    PROMOSYON SON GÜN NE ZAMAN?

    Promosyon başvuruları bugün yani 30 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

    EMEKLİ PROMOSYON UZATILDI MI?

    Son olarak bazı bankalar geçtiğimiz günlerde promosyon başvurularında süreyi 30 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurmuştu.

    Emekliler dikkat! Başvurana 10 bin TL!

    EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    Maaş Aralığı: 0- 1.499 TL/ Promosyon tutarı: 5.000 TLMaaş Aralığı: 1.500- 2.499 TL/ Promosyon tutarı: 6.250 TLMaaş Aralığı: 2.500 TL ve üzeri/ Promosyon tutarı: 7.500 TL

    DENİZBANK

    1.500 TL altı maaş alan emeklilere 675 TL,

    1.500 TL - 2.500 TL arası maaş alan emeklilere 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1,000 TL promosyon veriyor.

    Ayrıca 1 otomatik fatura ödeme talimatına da ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

        GARANTİ BANKASI

        Garanti Bankası 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL,

        1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

        2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi

        yapıyor. Kampanya geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022.

        HALKBANK

        1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,

        1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

        2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

        ING

        1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,

        1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,

        2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

        QNB FİNANSBANK

        Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

        Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

        2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        TEB

        Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 5.500 TL,

        1.500-2.500 TL arasında olanlara 6.750 TL,

        2.500 TL ve üzerinde olanlara 8.000 TL ödüyor.

        YAPI KREDİ

        Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL;

        1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL;

        2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Başvuru için son gün 30 Eylül.

            ZİRAAT BANKASI

            1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

            1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

            2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Promosyon son gün ne zaman? Emekli promosyon uzatıldı mı? Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB ne kadar promosyon veriyor?
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