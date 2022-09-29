Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi? ÖSYM sınav takvimine göre 1-2 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günü...

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBLİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.

KPSS ÖABT BRANŞLARI

'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle:

Türkçe

İlköğretim Matematik

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

Sosyal Bilgiler

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

Matematik (Lise)

Fizik

Kimya

Biyoloji