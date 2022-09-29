Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi? ÖSYM sınav takvimine göre 1-2 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günü...

Hafta sonu sınav var mı merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınavları başladı. KPSS sınavlarına kısa bir süre kalırken ÖSYM sınav takvimine göre 1-2 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavların yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte çokça araştırılan 'Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi?' sorularının yanıtları...
HAFTA SONU SINAV VAR MI?
2 Ekim 2022 Pazar günü KPSS ÖABT sınavı uygulanacak.
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KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022 KPSS ÖABT 2 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınav 10:15'de başlamış olacak. Üç oturum halinde düzenlenecek.
KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.
ÖSYM'den yapılan uyarıda ise "02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.