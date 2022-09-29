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    • Haberler
    • 29.09.2022 10:03
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    • 29.09.2022 10:08
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    Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi? ÖSYM sınav takvimine göre 1-2 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günü...

    ÖSYM sınavları genellikle hafta sonları yapılıyor. 2022 yılında YKS ve LGS'yi geride bırakırlen KPSS sınavları uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz 2 haftada KPSS Lisans sınavı ve alan bilgisi oturumları gerçekleştirilmişti. Gözler şimdi önümüzdeki hafta sonunda! Peki Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi? ÖSYM sınav takvimine göre 1-2 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günü...

    HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    Hafta sonu sınav var mı merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınavları başladı. KPSS sınavlarına kısa bir süre kalırken ÖSYM sınav takvimine göre 1-2 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavların yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte çokça araştırılan 'Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi?' sorularının yanıtları...

    HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    2 Ekim 2022 Pazar günü KPSS ÖABT sınavı uygulanacak.

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    KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022 KPSS ÖABT 2 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınav 10:15'de başlamış olacak. Üç oturum halinde düzenlenecek.

    KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

    ÖSYM'den yapılan uyarıda ise "02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

        KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBLİR?

        Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.

        Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.

        KPSS ÖABT BRANŞLARI

        'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle:

        Türkçe
        İlköğretim Matematik
        Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
        Sosyal Bilgiler
        Türk Dili ve Edebiyatı
        Tarih
        Coğrafya
        Matematik (Lise)
        Fizik
        Kimya
        Biyoloji

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        Yabancı Dil (İngilizce)
        Rehber Öğretmen
        Sınıf Öğretmenliği
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
        Beden Eğitimi Öğretmenliği

        KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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