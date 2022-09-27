VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-23 Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sene kaç TL ödeme yapılacak?

Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları burs sayesinde ekonomik açıdan rahat ediyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlar? Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.