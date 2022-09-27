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    • Haberler
    • 28.09.2022 10:08
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    • 28.09.2022 10:08
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    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-23 Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sene kaç TL ödeme yapılacak?

    Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 -2023 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    VGM burs başvuruları başladı mı 2022?

    Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları burs sayesinde ekonomik açıdan rahat ediyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlar? Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

    Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

    BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

        KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        Yabancı uyruklu öğrencilere,

        Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        VGM BURSU NE KADAR?

        2021-2022 Eğitim yılında VGM burs miktarı ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak verilmişti. Yeni yılın VGM burs tutarı belirlendiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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        Haberler Haberler VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-23 Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sene kaç TL ödeme yapılacak?
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