DGS ek tercih başvuruları ne zaman 2022? DGS ek tercih var mı? Ek yerleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihleri için araştırmalara başladı. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!
DGS ek tercih işlemleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih sonuçlarıyla birlikte 14 Eylül tarihinde üniversite kayıtları tamamlandı.
ÖSYM tarafından üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre yayımlanacak olan ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman?
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü sona erdi.
Buna göre; DGS ek tercih işlemlerinin Ekim ayından itibaren başlaması bekleniyor.