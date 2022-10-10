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    • Yaşam
    • 10.10.2022 08:03
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    • 10.10.2022 08:03
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    toki.gov.tr ilk işyerim başvurusu | TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı?

    TOKİ, sosyal konut projesinin yanı sıra arsa ve işyeri başvuruları da yoğun ilgi görüyor. TOKİ İlk İş Yerim projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler için yapılacak işyerleri ilk etapta 28 ilde ve 10 bin adet olacak.

    takvim.com.tr
    2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı?

    TOKİ, sosyal konut projesinin yanı sıra arsa ve işyeri başvuruları da yoğun ilgi görüyor. TOKİ İlk İş Yerim projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler için yapılacak işyerleri ilk etapta 28 ilde ve 10 bin adet olacak. Peki, 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak? İşte merak edilenler...

    TOKİ İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    TOKİ İlk İşyerim projesi kapsamında başvurular, 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak.

    TOKİ'ye başvuracak çiftler dikkat: Başvurularınız geçersiz sayılacak

    TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ iş yeri için başvuru ücreti 2.000 TL olarak belirlendi.

        TOKİ İŞYERİ ÖDEME PLANI

        İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

        Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

        TOKİ İŞYERİ PROJESİ HANGİ İLLERDE?

        Proje kapsamında ilk etapta planlanan 10 bin iş yerinden, en çoğu 1000 iş yeriyle Ankara'da olacak, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500'er iş yeri yapılacak. 10 Ekim'de başlayacak olan başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

        TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI

        TC Vatandaşı olmak,

        Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

        Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.
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