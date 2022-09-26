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    • Haberler
    • 26.09.2022 13:28
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    • 26.09.2022 13:28
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    Sınavı kazananlar için İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası kaç TL oldu 2022?

    Burs almak isteyen öğrencilerin giriş yaptığı bursluluk sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından bursluluk parası ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödendiği biliniyor. 2022 İOKBS bursluluk parası yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sınavı kazananlar için İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak?

    Burs almaya hak kazanan öğrenciler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bursluluk sınav sonuçlarının ardından bursluluk parasının yatıp yatmadığı merak edilmeye başlandı.

    İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

    2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir. 2023 yılı burs miktarı ise henüz açıklanmadı. Yeni yıla giriş yapıldıktan sonra İOKBS bursluluk parasına da zam yapılması bekleniyor.

    Yıllara Göre Burs Ücretleri ise şu şekillde;

    2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

    2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

    2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

    2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

    2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

    2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

        BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

        İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ödemelerin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanması beklenmekte. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.
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        Haberler Haberler Sınavı kazananlar için İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası kaç TL oldu 2022?
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