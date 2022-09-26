Sınavı kazananlar için İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası kaç TL oldu 2022?

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir. 2023 yılı burs miktarı ise henüz açıklanmadı. Yeni yıla giriş yapıldıktan sonra İOKBS bursluluk parasına da zam yapılması bekleniyor.