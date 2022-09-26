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    • Haberler
    • 26.09.2022 15:39
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    • 26.09.2022 15:57
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    26 Eylül az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Buca, Torbalı, Kemalpaşa...

    Son dakika İzmir'de deprem meydana geldi. AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Depremi hisseden ve AFAD'ın duyurusunu gören vatandaşlar '26 Eylül az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Buca, Torbalı, Kemalpaşa...' şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. İşte detaylar...

    26 Eylül az önce deprem nerede oldu?

    Son dakika deprem haberi... 26 Eylül 2022 Pazartesi günü İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılan bilgiye göre deprem Buca ilçesinde yaşandı. Depremle birlikte internet arama motorlarında bir çok soru araştırılmaya başlandı. İşte çokça araştırılan 26 Eylül az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? sorularının yanıtları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Torbalı, Kemalpaşa...

    26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, SON DAKİKA NEREDE?

    AFAD tarafından duyuruldu! İzmir'in Buca ilçesinde 26 Eylül 2022 Pazartesi saat 15:08'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 2.8 büyüklüğünde kaydetti.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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    Haberler Haberler 26 Eylül az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Buca, Torbalı, Kemalpaşa...
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