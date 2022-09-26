26 Eylül az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Buca, Torbalı, Kemalpaşa...

Son dakika deprem haberi... 26 Eylül 2022 Pazartesi günü İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılan bilgiye göre deprem Buca ilçesinde yaşandı. Depremle birlikte internet arama motorlarında bir çok soru araştırılmaya başlandı. İşte çokça araştırılan 26 Eylül az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? sorularının yanıtları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İzmir, Torbalı, Kemalpaşa...