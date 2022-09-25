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    • Haberler
    • 27.09.2022 12:55
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    • 27.09.2022 12:56
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    KPSS İPTAL Mİ OLDU? 2022 KPSS iptal edilecek mi? KPSS yine mi iptal olacak? KPSS son durum ne?

    Güncel ÖSYM takvimine göre KPSS 2022 lisans oturumu (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 18 Eylül'de uygulanmıştı. Alan bilgisi sınavları da 24-25 Eylül tarihlerinde uygulandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen KPSS lisans sınavında, soruların bir yayınevi ile benzer olduğu belirlenince sınav iptal edilmişti. Peki KPSS yine mi iptal olacak? KPSS İPTAL Mİ OLDU? 2022 KPSS iptal edilecek mi? KPSS son durum ne?

    KPSS İPTAL Mİ OLDU?

    Son olarak 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) testlerdeki bazı sorularla yayınevlerindeki soruların benzer olmasının ortaya çıkmasıyla sınavın iptaline karar verilmişti. Yayınlan yeni takvime göre de KPSS sınavları 18 Eylül itibariyle başladı. Lisans sınavının geçtiğimiz hafta tamamlanmasıyla gözler diğer oturumlara çevrildi. Sınavlara az bir süre kala internet arama motorlarında 'KPSS İPTAL Mİ OLDU? 2022 KPSS iptal edilecek mi? KPSS yine mi iptal olacak? 18-24-25 Eylül KPSS son durum ne?' soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar...

    KPSS NE ZAMAN 2022?

    KPSS 2022 sınavları 18 Eylül'de başladı. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. Alan bilgisi 1. gün 24 Eylül, 2. gün 25 Eylül'de uygulandı.

    ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS İPTAL OLDU MU, OLACAK MI?

    KPSS sınavlarının iptaliyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

    31 TEMMUZ KPSS NEDEN İPTAL EDİLDİ?

    31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından sosyal medya üzerinden yayılan iddia üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruların Yediiklim Yayınevi sorularıyla aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM tarafından yapılan araştırmalar sonrasında iddialar doğrulandı ve KPSS Lisans oturumları iptal edildi. Adaylar 18 Eylül 2022 tarihinde KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına tekrar girdi.
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