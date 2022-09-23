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    • Haberler
    • 23.09.2022 11:17
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    • 23.09.2022 11:18
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    Eylül ayı ekinoks BUGÜN MÜ? Sonbahar ekinoksu gece gündüz eşitliği ayın kaçında? Ekinoksta neler oluyor? Geceler uzayacak mı?

    Sonbaharın başlangıcı kabul edilen ekinoksla birlikte yeni bir mevsime geçiş yapılıyor. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcı olarak belirtiliyor. Peki, sonbahar ekinoksunda ne oluyor? Sonbahar ekinoksu nedir? Yanıtı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Eylül ayı ekinoks ne zaman, hangi gün?

    23 Eylül tarihi sonbaharın gelişi olarak kabul ediliyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte geceler uzamaya başlayacak. İşte sonbahar ekinoksu ile ilgili tüm merak edilen bilgiler...

    Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması durumuna verilen addır. Yılda iki defa olur.

    Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. 23 Eylül'den itibaren güneş ışınları güney yarım küreye dik düşmeye başlıyor.



    Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.

        EKİNOKS TARİHLERİ

        23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

        21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

        21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

        21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.
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        Haberler Haberler Eylül ayı ekinoks BUGÜN MÜ? Sonbahar ekinoksu gece gündüz eşitliği ayın kaçında? Ekinoksta neler oluyor? Geceler uzayacak mı?
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