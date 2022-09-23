Eylül ayı ekinoks BUGÜN MÜ? Sonbahar ekinoksu gece gündüz eşitliği ayın kaçında? Ekinoksta neler oluyor? Geceler uzayacak mı?

21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.