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    • Haberler
    • 23.09.2022 08:56
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    • 23.09.2022 08:57
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    Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi! meb.gov.tr İOKBS (PYBS) sınav sonuçları! Kaç yıl İOKBS bursu verilir?

    PYBS, yeni adıyla İOKBS sınavının sonuçları için beklenen gün geliyor. Binlerce 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencisinin katıldığı sınavın sonuçları için tarih verildi. Peki, İOKBS (PYBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi! Kaç yıl burs verilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr İOKBS PYBS sınav sonuçları!

    Bursluluk sınav sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursuluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti. MEB PYBS burs sonuçları için tarih açıklandı. Peki İOKBS (PYBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi! Kaç yıl burs verilir? İşte Bursluluk sınavı sonuçları hakkında merak edilenler!

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti.

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

    Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

    İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi! meb.gov.tr İOKBS (PYBS) sınav sonuçları! Kaç yıl İOKBS bursu verilir?
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