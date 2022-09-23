Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi! meb.gov.tr İOKBS (PYBS) sınav sonuçları! Kaç yıl İOKBS bursu verilir?

Bursluluk sınav sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursuluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti. MEB PYBS burs sonuçları için tarih açıklandı. Peki İOKBS (PYBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi! Kaç yıl burs verilir? İşte Bursluluk sınavı sonuçları hakkında merak edilenler!
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.