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    • Haberler
    • 22.09.2022 15:14
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    • 22.09.2022 15:14
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    TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatında son durum! Piyasa gerilemişti! 22 Eylül canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

    Ons altında gerçekleşen sert hareketlerden etkilenen gram altın, TCMB faiz kararının ardından 990 TL fiyatına yaklaştı. Peki, TCMB'nin faiz indirimi sonrasında altın fiyatları, dolar fiyatları ve euro fiyatları ne kadar oldu? FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatında son durum! -

    Bugüne 986 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 977 TL seviyesini gördükten sonra faiz kararının ardından 980 TL'nin üzerine çıktı.

    FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?

    TCMB'nin faiz kararından sonra ilk dakikalarda altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. ONS Altın, Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın fiyatlarının tümünde düşüş var. İlk dakikalarda altın fiyatları şu şekilde:

    FAİZ DÜŞERSE DOLAR NE OLUR?

    Faiz düşürüldüğü takdirde piyasalar doların yükselmesini bekliyordu. Beklenen de oldu. Dolar artışını sürdürüyor. Faizin düşmesi dolar fiyatlarını anlık olarak etkiledi. 14.00'da açıklanan faiz kararı sonrasında grafiklerde yeşil renkler hakim oldu.

        MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜNCE NE OLUR?

        Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

        Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır.
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        Haberler Haberler TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatında son durum! Piyasa gerilemişti! 22 Eylül canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
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