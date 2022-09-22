TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatında son durum! Piyasa gerilemişti! 22 Eylül canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Bugüne 986 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 977 TL seviyesini gördükten sonra faiz kararının ardından 980 TL'nin üzerine çıktı.
FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?
TCMB'nin faiz kararından sonra ilk dakikalarda altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. ONS Altın, Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın fiyatlarının tümünde düşüş var. İlk dakikalarda altın fiyatları şu şekilde:
FAİZ DÜŞERSE DOLAR NE OLUR?
Faiz düşürüldüğü takdirde piyasalar doların yükselmesini bekliyordu. Beklenen de oldu. Dolar artışını sürdürüyor. Faizin düşmesi dolar fiyatlarını anlık olarak etkiledi. 14.00'da açıklanan faiz kararı sonrasında grafiklerde yeşil renkler hakim oldu.