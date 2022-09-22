İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI nedir? 2022 İLKSAN Citroen araç kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte BAŞVURU EKRANI

Genel ikraz borcu devam eden üyelerimizin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyemizin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ' nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir.

Siz Değerli Üyelerimize Saygıyla Sunarız." ifadelerine yer verildi.