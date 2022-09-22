İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI nedir? 2022 İLKSAN Citroen araç kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte BAŞVURU EKRANI

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) araç bedelini tamamını nakit olarak ödemede zorlanan üyelerine 80 bin TL'ye kadar borç vereceğini duyurdu. İLKSAN Genel Müdürlüğü 61. Araç Kampanyası bir gün önce başladı. Başvuru için internet arama motorlarında 'İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI nedir? 2022 İLKSAN Citroen araç kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte yanıtları...
İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI NEDİRi ŞARTLARI NELER?
İlksan araç kampanyası, İLKSAN tarafından üyelerine yönelik yapılan bir destektir.
İLKSAN resmi internet sitesinde yapılan açıklamada,
"21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile 61. Araç Kampanyamız başlayacaktır. Kampanya 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Araç bedelinin tamamını nakit olarak ödemede zorlanan üyelerimiz, İkraz (Borç Verme) kullanım şartlarına göre, araç bedelinin 80.000,00 (Seksenbin) TL'ye kadar olan kısmını İLKSAN' dan genel ikraz olarak kullanabilecektir.
Genel ikraz borcu devam eden üyelerimizin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyemizin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ' nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir.
Siz Değerli Üyelerimize Saygıyla Sunarız." ifadelerine yer verildi.