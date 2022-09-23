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    • Haberler
    • 23.09.2022 09:41
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    • 23.09.2022 09:41
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    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SINIF BURSLULUK PARASI NE KADAR? PTT, Vakıfbank | 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, ortaokul, lise bursu ne kadar?

    Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nın eski halidir. Adaylar, 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen İOKBS sınavı hakkında detayları merak ediyor. Peki, BURSLULUK PARASI NE KADAR? 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, ortaokul, lise bursu ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk parası ne kadar?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

    BURSLULUK PARASI NE KADAR OLDU 2022?

    Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS, puan sıralamalarına göre değişiklik gösterir. Yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır.

    PYBS İOKBS BURSU NE ZAMAN YATAR?

    PYBS bursları bundan böyle her ayın 25 inde ayda 1(bir) olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır.

        YILLARA GÖRE BURS ÜCRETLERİ;

        2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

        2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

        2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

        2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

        2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

        2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

        2018 yılında burs ücreti: 704.28 TL

        2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

        2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL
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        Haberler Haberler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SINIF BURSLULUK PARASI NE KADAR? PTT, Vakıfbank | 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, ortaokul, lise bursu ne kadar?
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