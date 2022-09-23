5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SINIF BURSLULUK PARASI NE KADAR? PTT, Vakıfbank | 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, ortaokul, lise bursu ne kadar?

BURSLULUK PARASI NE KADAR OLDU 2022?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS, puan sıralamalarına göre değişiklik gösterir. Yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır.