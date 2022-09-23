5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SINIF BURSLULUK PARASI NE KADAR? PTT, Vakıfbank | 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, ortaokul, lise bursu ne kadar?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.
BURSLULUK PARASI NE KADAR OLDU 2022?
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS, puan sıralamalarına göre değişiklik gösterir. Yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır.
PYBS İOKBS BURSU NE ZAMAN YATAR?
PYBS bursları bundan böyle her ayın 25 inde ayda 1(bir) olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır.