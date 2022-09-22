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    • Haberler
    • 23.09.2022 09:49
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    • 23.09.2022 09:50
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    YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? 3. tercih olacak mı? YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı?

    YKS ek yerleştirme sonuçları 19 Eylül tarihinde açıklandı. Tercih yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler elektronik ya da bireysel kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? 3. tercih olacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı?

    YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler ek tercih üniversite kayıtları hakkında araştırmalara başladı. YKS ek tercih ile üniversite kayıt tarihleri ne zaman, nasıl yapılır? Peki YKS 3. ek tercih olacak mı? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl boş kalan kontenjanlara belli şartları taşıyanlara 3. ek tercih imkanı sunulmuştu. Peki bu sene 3. tercih olacak mı? İşte merak edilenler!

    YKS EK TERCİH İLE ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Online kayıtlar 25 - 28 Eylül tarihlerinde alınacak. Direkt üniversitelere gidilerek yapılacakek yerleştirme kayıtları da 26 - 30 Eylül arasında olacak.

    2022 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.

    ÜNİVERSİTELERE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
    Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
    Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)


        Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğrafvKatkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
        Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
        YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

        YKS 3. ek yerleştirme için ÖSYM veya YÖK'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl için boş kalan kontenjanlara belli şartları taşıyanlara 3. ek tercih imkanı sunulmuştu.
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        Haberler Haberler YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? 3. tercih olacak mı? YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı?
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