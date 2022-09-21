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    • Haberler
    • 21.09.2022 23:33
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    • 21.09.2022 23:35
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    Kırtasiye yardımı ne zaman yatar, neden yatmadı? Eğitim ödeneği 2022 YATTI MI, ne zaman yatacak? 1325 TL...

    Yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim yardımına başvuruda bulunanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Öğretmenler dört gözle hesaplara yatacağı günü bekliyor. Bu yıl 1325 TL ödenecek. Peki Kırtasiye yardımı ne zaman yatar? Eğitim ödeneği 2022 YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Kırtasiye yardımı ne zaman yatar?

    Kırtasiye yardımı ne zaman yatar sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Bu yıl öğretmenlere kırtasiye yardımı olarak 1325 TL ödenecek. Eğitim ödenekleri her yıl Eylül- Ekim aylarında yatırılıyor. Peki Kırtasiye yardımı ne zaman yatar? Eğitim ödeneği 2022 YATTI MI, ne zaman yatacak?

    KIRTASİYE YARDIMI (EĞİTİM ÖDENEĞİ) YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Kırtasiye parası henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ilerleyen günlerde öğretmen kırtasiye parasının hesaplara yatması bekleniyor.

    Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

    Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

    Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

        EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

        2022-2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmen hazırlık ödeneklerine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor. Buna bağlamda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.
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