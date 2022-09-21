Kırtasiye yardımı ne zaman yatar, neden yatmadı? Eğitim ödeneği 2022 YATTI MI, ne zaman yatacak? 1325 TL...

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

2022-2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmen hazırlık ödeneklerine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor. Buna bağlamda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.