Merkez Bankası faiz kararları hem piyasalar hem de yatırımcı tarafından takip ediliyor. Faiz kararları öncesinde ve sonrasında politika faizi ile ilgili açıklamalar öne çıkıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan politika faizi kararı piyasalar açısından önemli göstergelerden biridir.