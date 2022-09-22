Gözler TBMM'de! Öğrenim kredisi faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları silindi mi? | KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

TBMM'de başlayacak yeni yasa döneminde ise, öncelikli olarak ekonomiyi ilgilendiren bir torba yasa teklifi bekleniyor. Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredilerindeki faiz uygulaması kaldırılırken, kredi geri ödemelerinden toplam 26 milyar TL'lik bir bölüm silinecek. Yeni öğrenim kredileri için de düzenleme yapılacak.

Buna göre KYK faizlerininin Ekim ayı itibariyle silinmesi bekleniyor.