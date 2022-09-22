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    • Haberler
    • 22.09.2022 12:40
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    • 22.09.2022 12:40
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    Gözler TBMM'de! Öğrenim kredisi faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları silindi mi? | KYK KREDİ BORCU SORGULAMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karar ile KYK faiz borçlarının silinmesine yönelik çalışma yapıldığı ve sadece anaparanın geri ödenmesine karar verildi. Peki, KYK faiz borçları ne zaman silinecek? KYK borçları nasıl sorgulanır?

    takvim.com.tr
    KYK borçları silindi mi?

    KYK borçlarının silinmesine yönelik son durum Meclis'in açılmasının ardından netleşecek.

    KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

    TBMM'de başlayacak yeni yasa döneminde ise, öncelikli olarak ekonomiyi ilgilendiren bir torba yasa teklifi bekleniyor. Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredilerindeki faiz uygulaması kaldırılırken, kredi geri ödemelerinden toplam 26 milyar TL'lik bir bölüm silinecek. Yeni öğrenim kredileri için de düzenleme yapılacak.

    Buna göre KYK faizlerininin Ekim ayı itibariyle silinmesi bekleniyor.

    KYK BORCUM NE KADAR OLACAK?

    KYK borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.

        KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI

        ÖĞRENİM KREDİSİ KAÇ TAKSİTTE ÖDENİYOR?

        Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1,09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18 oranında, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek.
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        Haberler Haberler Gözler TBMM'de! Öğrenim kredisi faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları silindi mi? | KYK KREDİ BORCU SORGULAMA
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