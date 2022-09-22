Sezonun ilk kaşığı atıldı! MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef potaya giren isimler kimler?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Metin potaya Çağatay'ı gönderdi.

Mavi takımda daha sonra ise eleme konseyi gerçekleşti. Yapılan oylama sonucu potaya giren bir diğer isim Burak Revanbahş oldu. Böylece dün gece MasterChef'te eleme adayları dün gece Burak ve Çağatay olarak belirlendi.