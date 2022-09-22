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    • Haberler
    • 22.09.2022 12:21
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    • 22.09.2022 12:21
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    Sezonun ilk kaşığı atıldı! MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef potaya giren isimler kimler?

    MasterChef eleme adayı kimler oldu, sorusunun yanıtı ile gecenin kazananı dün akşam netlik kazandı. Heyecanına hız kesmeden devam eden fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de mavi takım ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda 'Mezeler' konseptinde mücadele verdi. Soğuk ve sıcak 11 çeşit mezenin hazırlandığı özel gecede takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık sonrası iki isim MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? 21 Eylül MasterChef potaya giren isimler kimler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sezonun ilk kaşığı atıldı! MasterChef eleme adayları kimler oldu?

    Gecenin menüsünde ise levrek marin, humus, beyin salatası, babagannuş, fava, Çerkez tavuğu, acılı ezme, Arnavut ciğeri, kalamar tava, karides güveç ve mücver vardı. Şeflerin değerlendirmesi ile dokunulmazlığı uzun süre sonra kırmızı takım kazandı. Mavi takımda ise potaya giren haftanın ilk eleme adayları Çağatay ve Burak oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Metin potaya Çağatay'ı gönderdi.

    Mavi takımda daha sonra ise eleme konseyi gerçekleşti. Yapılan oylama sonucu potaya giren bir diğer isim Burak Revanbahş oldu. Böylece dün gece MasterChef'te eleme adayları dün gece Burak ve Çağatay olarak belirlendi.

    Önceki gün eleme adayları Fatma Nur ve Görkem olmuştu.

        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef'te bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım oyununu Maviler kaybetti. Kırmızı takım uzun zaman sonra galibiyet aldı. MasterChef'te dokunulmazlığı dün Tolga kazanmıştı. Bugün kazanan isim Metin oldu.

        MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?

        Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Tolga, Fatmanur'un ismini eleme adayı olarak söyledi. Takım oyları sonucunda eleme potasına giden bir diğer isim Görkem oldu.
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