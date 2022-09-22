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    • Haberler
    • 22.09.2022 10:54
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    • 22.09.2022 10:54
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    GSB KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI! Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    GSB KYK yurtlarına başvuruların ardından sonuçlar açıklandı. Öte yandan ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı ve öğrenciler ek tercihlerinin ardından KYK yurt başvurularını aramaya başladı. Peki, Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, yedek başvurular ardından KYK yurtlarına yerleşen öğrencileri açıklamaya devam ediyor. Diğer yandan 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının da belli olmasıyla birlikte yurtlara ek yerleştirme olacak mı, ne zaman yapılacak? Sorusu merak edildi. İşte merak edilenler!

    GSB yurtlarına başvuruların ardından sonuçlar da erişime sunuldu. Adaylar KYK yurtlarında eğitimlerine başlamaya hazırlanıyor. ÖSYM tarafından boş kontenjanlara YKS ek yerleştirme işlemini tamamladı. Ek tercihler ardından üniversite kazanan öğrenciler KYK yek tercih yurt başvuru tarihlerini bekliyor...

    KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşme işlemi sürüyor. Yedek alımları yapılan yurtlara, YKS ek tercih ile yerleşenlerin başvuru süreçleri bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları ardından ek yerleştirme eylül ayında yapılmıştı.

    KYK ek yerleştirme başvuruları için GSB'den henüz bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki süreçte KYK yurtlarına ek başvuru işlemlerinin açılması bekleniyor.
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        Haberler Haberler GSB KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI! Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
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