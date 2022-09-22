GSB KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI! Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yedek başvurular ardından KYK yurtlarına yerleşen öğrencileri açıklamaya devam ediyor. Diğer yandan 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının da belli olmasıyla birlikte yurtlara ek yerleştirme olacak mı, ne zaman yapılacak? Sorusu merak edildi. İşte merak edilenler!