KPSS 2022 ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? TIKLA SORGULA

ÖABT'YE KİMLER GİREBİLECEK?

Tüm adaylar, KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT'ye katılacaklar.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.