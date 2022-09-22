KPSS 2022 ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? TIKLA SORGULA

KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için detaylar belli olmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına katılmayı bekleyen binlerce kişi ÖSYM sınav takvimine göre ÖABT sınav tarihini ve giriş belgesini araştırıyor. Peki KPSS 2022 ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? Haberimizden KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz!
KPSS 2022 ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar saat 10:15'te sınava başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanı sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖABT'YE KİMLER GİREBİLECEK?
Tüm adaylar, KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT'ye katılacaklar.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.