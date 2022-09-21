2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak asgari ücret 7.500 TL mi olacak?

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgrai ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.