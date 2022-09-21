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    • Haberler
    • 21.09.2022 15:40
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    • 21.09.2022 15:40
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    2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak asgari ücret 7.500 TL mi olacak?

    Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağına dikkat çekmişti. Konuya ilişkin son açıklama Bakan Bilgin'den geldi. İşte, 2023 asgari ücret zammında son durum.

    takvim.com.tr
    2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Asgari ücret zammı için yaklaşık olarak 3 ay kaldı. 2022 Temmuz ayında yüzde 30 ara zam alan asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı asgari ücreti 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

    2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgrai ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

        YENİ ASGARİ ÜCRET 7 BİN 500 TL OLACAK MI?

        Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.

        NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET 2022

        Brüt asgari ücret: 6.471 TL
        Net asgari ücret: 5.500 TL
        Asgari ücretin işverene maliyeti: 7.600,43 TL
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        Haberler Haberler 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak asgari ücret 7.500 TL mi olacak?
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