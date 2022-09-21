2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak asgari ücret 7.500 TL mi olacak?

Asgari ücret zammı için yaklaşık olarak 3 ay kaldı. 2022 Temmuz ayında yüzde 30 ara zam alan asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı asgari ücreti 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgrai ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.