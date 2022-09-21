Uzman ve Başöğretmenlik programı uzatıldı! Uzman ve Başöğretmenlik programı ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı Öte yandan Bakan Özer, 19 Eylül tarihinde sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığını hatırlatarak "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.