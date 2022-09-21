Uzman ve Başöğretmenlik programı uzatıldı! Uzman ve Başöğretmenlik programı ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına başvuran resmî ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan toplam 614 bin 390 öğretmenin yüzde 98.64'ünün eğitimlerini tamamladığını bildirdi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin kariyer basamakları kapsamında aldıkları eğitime ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98.71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98.08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98.64'ü eğitimlerini tamamladı."
Bakan Özer, öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişim alanında sürekli desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." değerlendirmesinde bulundu.