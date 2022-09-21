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    • Haberler
    • 21.09.2022 14:54
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    • 21.09.2022 14:56
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    TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman, nasıl öğrenilir?

    Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılıyor. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek. Peki, TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi nasıl? TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman? TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman, nasıl öğrenilir?

    Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. İşte TOKİ kuraları hakkında merak edilenler...

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;

    Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır. Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

    TOKİ BAŞVURUSUNDA DAİRE SEÇİLİYOR MU?

    Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

        TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

        Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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        Haberler Haberler TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman, nasıl öğrenilir?
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