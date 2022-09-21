e-Devlet ücretli öğretmenlik SONUÇ ÖĞRENME EKRANI! Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları neden açıklanmadı?

Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Ağustos'ta başlayan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar, başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
2022-2023 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmnelik başvuru işlemleri 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında tamamlandı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor.