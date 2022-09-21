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    • Haberler
    • 22.09.2022 11:48
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    • 22.09.2022 11:48
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    e-Devlet ücretli öğretmenlik SONUÇ ÖĞRENME EKRANI! Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları neden açıklanmadı?

    Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, başvurularını tamamladı.Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonucu nereden öğrenilir? 2022 Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları neden açıklanmadı?

    Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Ağustos'ta başlayan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar, başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

    2022-2023 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmnelik başvuru işlemleri 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında tamamlandı.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

        Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

        "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. "
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        Haberler Haberler e-Devlet ücretli öğretmenlik SONUÇ ÖĞRENME EKRANI! Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları neden açıklanmadı?
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