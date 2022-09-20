DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2. ek yerleştirme taban -tavan puanları boş kontenjanlar! DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM 2022!

Yüzbinlerce öğrenci DGS ek tercihleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. DGS yerleştirme sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Ancak herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercih başvuru sürecine odaklanmış durumda. Peki, DGS ek tercih başvuruları ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü saat 23:59'da sona erdi. Ek tercih tarihleri hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.