2022 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları kaç gün sonra belli olur?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ardından adaylar, başarı puanları ne zaman açıklanır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte merak edilenler...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
KPSS LİSANS KAÇ NET KAÇ PUAN?
KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan almaktadır.