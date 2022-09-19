Eylül ayı eğitim ödeneği ne kadar oldu 2022-23? Öğretmenlere eğitim ödeneği YATTI MI? İşte öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi!

Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası yattı mı? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sene eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırsatisiye yardımının bu sene ne zaman ödeneği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!
Kırtasiye desteği ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Bu gelişmeler olurken, öğretmenler ise tarih bilgisini merak ediyor. İşte, MEB eğitim ödeneğinde son durum...
BAKANLIK TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.