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    • 20.09.2022 10:35
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    Eylül ayı eğitim ödeneği ne kadar oldu 2022-23? Öğretmenlere eğitim ödeneği YATTI MI? İşte öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi!

    2022-2023 yılının göreve başlama tarihinin yaklaştığı şu günlerde her yıl eğitim-öğretim yılının eylül ayında ödenen eğitim ödeneğinin (kırtasiye yardımı) bu sene ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak konusu oldu. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğretmenlere eğitim ödeneği YATTI MI? Eylül ayı eğitim ödeneği ne kadar oldu 2022-23? İşte öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi!

    Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası yattı mı? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sene eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırsatisiye yardımının bu sene ne zaman ödeneği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!

    Kırtasiye desteği ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Bu gelişmeler olurken, öğretmenler ise tarih bilgisini merak ediyor. İşte, MEB eğitim ödeneğinde son durum...

    BAKANLIK TARİH VERDİ

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.

        Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

        Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

        EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

        Eğitim ödeneğinin yatıp yatmadığı hakkında başka açıklamaya yer verilmedi. Ödemeler hakkında yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
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        Haberler Haberler Eylül ayı eğitim ödeneği ne kadar oldu 2022-23? Öğretmenlere eğitim ödeneği YATTI MI? İşte öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi!
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