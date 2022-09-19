Eylül ayı eğitim ödeneği ne kadar oldu 2022-23? Öğretmenlere eğitim ödeneği YATTI MI? İşte öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi!

Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği parası yattı mı? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Her sene eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırsatisiye yardımının bu sene ne zaman ödeneği arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!