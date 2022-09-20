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    • Haberler
    • 20.09.2022 08:42
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    • 20.09.2022 08:44
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    İmei kaydı uzatma nasıl yapılır? Iphone geçici imei uzatma bitti mi? E-Devlet Geçici kayıt IMEI kullanım süresi uzatma giriş ekranı

    Yurt dışından satın alınan telefonları Türkiye’de 120 günden fazla kullanmak için pasaport kaydı gerekiyor. 120 gün dolduğunda IMEI süresi dolduğu ve kayıt yaptırmadığınız için “Servis Yok” uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. E-Devlet Geçici kayıt IMEI kullanım süresi uzatma giriş ekranı kapandı mı? Iphone geçici imei uzatma bitti mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Iphone geçici imei uzatma bitti mi?

    Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirenler ya da yurtdışından gönderilen telefonu kullananlar telefonlarının IMEI kaydını yaptırması gerekiyor.

    İMEİ UZATMA KAPANDI MI?

    Geçici IMEI uzatma e-Devlet'den kaldırıldı. Böylece pandemiyle birlikte yurtdışından gelen telefonları kayıt etmek için verilen 120 günün üstüne tanınan ek süreler kaldırıldı.

    Geçici imei kayıt işlemi 120 günlük kayıt hakkını geçtikten sonra yapılamıyor.

    YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARI KULLANABİLMEK İÇİN;

    -Pasaport kaydı yaptırarak yasal olarak devam etmek: Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone'u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Bu yöntemde 3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz ve 3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor. 3 bine yakın da ücret tahsil edilmektedir.

    -Yıl başına kadar beklemek: BTK'nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli olduğundan dolayı yeni yılla birlikte yeniden 120 gün kullanım hakkı tanınıyor.

        -Geçici IMEI kaydı yaptırmak (e-Devlet kullanım süresi uzatmak): Ülkeye gelen turistlerin mağduriyet yaşamamaları için 120 gün kullanım hakkı olan yurt dışı telefonlarda sorun yaşamamaları için geçici IMEİ süreleri uzatılabiliyordu. Bu kapsamda ülkeye giriş yapan birisi 120 günlük süresi 2 ay daha uzatabiliyordu ya da çift SIM kart girişli telefonlarda diğer hat kısmına takıldığında 120 gün daha kullanılabiliyordu.

        BTK IMEI UZATMA İŞLEMİ KARARI

        14 Eylül 2022 itibariyle bu işlem için kullanılan BTK Kullanım Süresi Uzatma başvuru sayfası 404 uyarısı veriyor. Böylece IMEI kullanım süresi uzatma işlemi de sona ermiş oldu. BTK, yapılan açıklamaya göre pandemi süreci nedeniyle başlattığı geçici IMEI uzatma hizmetini tamamen sona erdirdi.

        MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği, Twitter'dan "Geçici IMEI kaydı dönemi sona erdi" başlığıyla bir paylaşım yaptı ve şu açıklamayı geçti: "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına yurt dışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt süresini uzatmıştı. Ancak zorlu pandemi sürecinin sona ermesinin ardından, yasa dışı olarak bu işi yapan insanların durumu suistimal etmesi nedeni ile mobil iletişim sektöründe haksız rekabet ortamı oluştu. Bu duruma kayıtsız kalmayan ve üyelerimizin sesine kulak veren BTK, tanınan ek süre hakkını kaldırdı. Bu vesile ile gündemlerimizi sonuçsuz bırakmayan BTK'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla." Paylaşımı yapıldı.
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        Haberler Haberler İmei kaydı uzatma nasıl yapılır? Iphone geçici imei uzatma bitti mi? E-Devlet Geçici kayıt IMEI kullanım süresi uzatma giriş ekranı
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