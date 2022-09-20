YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARI KULLANABİLMEK İÇİN;

-Pasaport kaydı yaptırarak yasal olarak devam etmek: Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone'u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Bu yöntemde 3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz ve 3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor. 3 bine yakın da ücret tahsil edilmektedir.

-Yıl başına kadar beklemek: BTK'nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli olduğundan dolayı yeni yılla birlikte yeniden 120 gün kullanım hakkı tanınıyor.