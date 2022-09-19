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    • Haberler
    • 19.09.2022 08:54
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    • 19.09.2022 08:54
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    Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu?

    YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Üniversite sınavının gerçekleşmesi ve sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. İlk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar, başvuruları 7-13 Eylül tarihleri arasında alınan ek yerleştirme işlemlerini yapmıştı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer aldı. Peki 2022 üniversite 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu?

    Heyecanla ve merakla binlerce öğrencinin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavından aldığı puanlar doğrultusunda 7-13 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar ek yerleştirme sonuçlarını arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki 2022 üniversite 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu mu?

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

    YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

    2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler Ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu?
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