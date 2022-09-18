e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru SONUÇLARI! Öğretmen ek ders ücreti 2022!

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2 Eylül'de tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından15 Ağustos'ta başlayan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Başvuru sonuçlarının yanı sıra öğretmenlerin ders saat ücreti de meak edilenler arasında yer aldı. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ücretli öğretmenlik ders saat ücreti ne kadar?
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
2022-2023 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmnelik başvuru işlemleri 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında tamamlandı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafındna yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
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