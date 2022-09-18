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    • Haberler
    • 19.09.2022 10:30
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    • 19.09.2022 10:31
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    e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru SONUÇLARI! Öğretmen ek ders ücreti 2022!

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Ağustos-2 Eylül'de tarihleri arasında başvurusu alınan ücretli öğretmenlik için adaylar heyecanlı bekleyişe geçti. Başvuruların tamamlanması ile birlikte sonuçlar beklenirken bir yandan da ücretli öğretmenlerin alacağı ücret araştırılmaya başlandı. Peki, MEB ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ücretli öğretmenlik ders saat ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvuru SONUÇLARI! e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Öğretmen ek ders ücreti 2022!

    Ücretli öğretmenlik başvuruları 2 Eylül'de tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından15 Ağustos'ta başlayan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Başvuru sonuçlarının yanı sıra öğretmenlerin ders saat ücreti de meak edilenler arasında yer aldı. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ücretli öğretmenlik ders saat ücreti ne kadar?

    BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

    2022-2023 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmnelik başvuru işlemleri 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında tamamlandı.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafındna yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

        Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

        "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. "
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        Haberler Haberler e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru SONUÇLARI! Öğretmen ek ders ücreti 2022!
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