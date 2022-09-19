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    • Haberler
    • 19.09.2022 09:33
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    • 19.09.2022 09:33
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    Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni saat kaçta? İngiltere Kraliçesi Elizabeth cenaze törenine kimler katılacak?

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül günü hayatını kaybetmişti. Kraliçenin vefatının ardından merakla beklenen cenaze töreni için tarih de açıklandı. İngiltere'de 70 yıllık saltanatıyla en uzun tahtta kalan isim olan Elizabeth, 19 Eylül günü defnediliyor. Vefatının ardından birçok dünya lideri taziye mesajı yayımlamıştı. Peki, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni saat kaçta? İngiltere Kraliçesi Elizabeth cenaze törenine kimler katılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne saat kaçta?

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül günü hayatını kaybetmişti. Kraliçenin vefatının ardından merakla beklenen cenaze töreni için tarih de açıklandı.

    KRALİÇE ELİZABETH CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
    Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül günü hayatını kaybetti. Elizabeth'in resmi cenaze töreni Londra'daki Westminster Manastırında 19 Eylül pazartesi günü düzenlenecek. TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde olacak.

    Törenin hemen ardından Westminster Kilisesi'nden Wellington Arch'a, sonrasında da Windsor'a gidilecek.

        KRALİÇE ELİZABETH'İN TÖRENİNE HANGİ LİDERLER KATILACAK?
        Dünyanın yakından takip ettiği ve 70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacağını açıklamıştı. Törende olacak liderler:

        ABD Başkanı Joe Biden
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
        Kanada Başbakanı Justin Trudeau ,
        Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern,
        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier,
        İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella,
        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog,


        İrlanda Başbakanı Micheal Martin,
        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
        Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima,
        İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia
        Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde
        İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin liderleri de törende yerini alacak.
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