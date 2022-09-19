Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni saat kaçta? İngiltere Kraliçesi Elizabeth cenaze törenine kimler katılacak?

KRALİÇE ELİZABETH'İN TÖRENİNE HANGİ LİDERLER KATILACAK?

Dünyanın yakından takip ettiği ve 70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacağını açıklamıştı. Törende olacak liderler:

ABD Başkanı Joe Biden

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ,

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern,

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier,

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella,

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog,



İrlanda Başbakanı Micheal Martin,

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima,

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde

İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin liderleri de törende yerini alacak.