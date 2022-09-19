Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni saat kaçta? İngiltere Kraliçesi Elizabeth cenaze törenine kimler katılacak?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül günü hayatını kaybetmişti. Kraliçenin vefatının ardından merakla beklenen cenaze töreni için tarih de açıklandı.
KRALİÇE ELİZABETH CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül günü hayatını kaybetti. Elizabeth'in resmi cenaze töreni Londra'daki Westminster Manastırında 19 Eylül pazartesi günü düzenlenecek. TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde olacak.
Törenin hemen ardından Westminster Kilisesi'nden Wellington Arch'a, sonrasında da Windsor'a gidilecek.