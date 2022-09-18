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    • Haberler
    • 18.09.2022 09:54
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    • 18.09.2022 09:54
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    ÖSYM KPSS 2022 görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödeme yapılacak?

    Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olanlar gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar haberimizde!

    takvim.com.tr
    KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar?

    ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!

    ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda KPSS görevli ücretlerinin en Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

    ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.

        İşte güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri:

        Gözetmen: 210 TL

        Yedek Gözetmen: 200 TL

        Salon Başkanı: 250 TL

        Sınav görevlisi brüt ücretleri ise şu şekilde:

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

        GİS KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

        18 Eylül 2022 tarihinde başlayan KPSS lisans sınavı oturumları, 25 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Sınavdan sonraki 1 haftalık süreçte görevli ücretlerinin ödenmesi bekleniyor. ÖSYM tarafından, ÖSYM GİS sayfası üzerinden sorgulanan KPSS salon görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair net bir bilgi gelmesi durumunda güncel bilgileri, haberimizden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Haberler ÖSYM KPSS 2022 görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödeme yapılacak?
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