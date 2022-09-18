ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda KPSS görevli ücretlerinin en Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.