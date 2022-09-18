Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2022) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak. KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu da aynı gün saat 14.45'te düzenlenecek. Sınavı bekleyen adaylar internet arama motorlarında KPSS sınavı saat kaçta bitiyor? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? https://sonuc.osym.gov.tr/: ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı! sorularınıa yanıt arıyor. İşte sınava ilişkin bilgiler...
BUGÜN KPSS Mİ VAR?
ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi;
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15
KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.