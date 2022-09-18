KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi verilecek mi? KPSS su, bozuk para, toka götürmek yasak mı?

Ertelenen KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü yapılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'na saatler kala sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği ve su götürmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki, KPSS sınavında kalem ve silgi verilecek mi? KPSS su, bozuk para, toka götürmek yasak mı? İşte merak edilenler...
SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER?
Adaylar sınava girmek için yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış olan pasaport getirmesi zorunludur.
KPSS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
KPSS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından veriliyor.