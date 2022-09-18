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    • Haberler
    • 18.09.2022 09:35
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    • 18.09.2022 09:36
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    KPSS su, bozuk para, toka götürmek yasak mı? KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi verilecek mi?

    Bugün yapılaak KPSS sınavı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte sınava dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi verilecek mi? KPSS su, bozuk para, toka götürmek yasak mı?

    Ertelenen KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü yapılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'na saatler kala sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği ve su götürmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki, KPSS sınavında kalem ve silgi verilecek mi? KPSS su, bozuk para, toka götürmek yasak mı? İşte merak edilenler...

    SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

    Adaylar sınava girmek için yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış olan pasaport getirmesi zorunludur.

    KPSS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    KPSS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından veriliyor.

        SINAV BİNALARINA EŞYA ALIMI YASAK

        ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre sınav binalarına hiçbir eşya emanete alınmıyor, adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç ve gereç getirmemeli.

        KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

        Kamı Personel Seçme Sınavı'na su götürmek yasak değil ancak suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolün bulunmaması gerekiyor.

        EMANETÇİLER AÇIK MI?

        18 Eylül Pazar günü, KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi doğrultusunda sınav merkezlerinde emanetçiler bulunmuyor, fakat okul dışında özel emanetçiler açık olabilir.

            YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER NELERDİR?

            Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
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            Haberler Haberler KPSS su, bozuk para, toka götürmek yasak mı? KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi verilecek mi?
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