KPSS giriş için kimlik belgesi yerine neler geçerli? KPSS 2022 gerekli belgeler neler?

KPSS lisans sınavında geri sayım başladı. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı başvuruları 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştiren memur adayları, gözünü sınav tarihlerine çevirdi. KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM sitesinde erişime açıldı.
KPSS'DE BULUNMASI ZORUNLU GEREKLİ BELGELER
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1.SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.