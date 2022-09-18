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    • Haberler
    • 18.09.2022 09:34
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    • 18.09.2022 09:35
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    KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA EKRANI! KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    81 il merkezinde gerçekleşecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylar ilk oturumda 130 dakika, ikinci oturumda 100 dakika boyunca soruları cevaplayacak.

    takvim.com.tr
    KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 2022 PPUAN HESAPLAMA EKRANI

    81 il merkezinde gerçekleşecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylar ilk oturumda 130 dakika, ikinci oturumda 100 dakika boyunca soruları cevaplayacak. KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

    KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda konuya dair şu şekilde bir açıklama bulunuyor: "Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır."

    KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

        YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

        Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır
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        Haberler Haberler KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA EKRANI! KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
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