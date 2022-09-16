KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 130 dakika kaç saat? KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı?

2022 KPSS'DE EMANETÇİLER OLACAK MI, AÇIK MI?



KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

Genel olarak hafta sonları yapılan sınavlarda, adayların sınav merkezine alamayacakları eşyaları koyabilmeleri için emanet yerleri bulunmuyor. Fakat okul çevresinde bulunan büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabiliyor. Ancak bu noktalara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.