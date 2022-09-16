KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 130 dakika kaç saat? KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı?

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'na 18 Eylül tarihinde katılım sağlayacak. Peki, KPPS lisans 130 dakika kaç saat eder? KPSS 2022 saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte detaylar!
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.