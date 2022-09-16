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    • Haberler
    • 16.09.2022 20:28
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    • 16.09.2022 20:28
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    KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 130 dakika kaç saat? KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı?

    KPSS lisans sınavı için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu. 18 Eylül Pazar günü yapılacak sınavın giriş belgesi erişime açıldı. Peki, KPPS lisans 130 dakika kaç saat eder? KPSS 2022 saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 130 dakika kaç saat? KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı?

    Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'na 18 Eylül tarihinde katılım sağlayacak. Peki, KPPS lisans 130 dakika kaç saat eder? KPSS 2022 saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? İşte detaylar!



    KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.

    Buna göre; KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

    KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

    Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

    KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



        KPSS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

        KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül'de yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

        2022 KPSS'DE EMANETÇİLER OLACAK MI, AÇIK MI?

        KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

        Genel olarak hafta sonları yapılan sınavlarda, adayların sınav merkezine alamayacakları eşyaları koyabilmeleri için emanet yerleri bulunmuyor. Fakat okul çevresinde bulunan büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabiliyor. Ancak bu noktalara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.
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        Haberler Haberler KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 130 dakika kaç saat? KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı?
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