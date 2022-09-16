Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? KPSS Lisans sınavı bu pazar mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? İşte araştırılan soruların yanıtları...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
Bu hafta sonu 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumu gerçekleştirilecek. Sınav 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak. Diğer oturumlar haftaya yapılacak.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
2022-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde, ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Eylül 2022 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara,müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı,barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.