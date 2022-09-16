Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? KPSS Lisans sınavı bu pazar mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? İşte araştırılan soruların yanıtları...