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    • Haberler
    • 16.09.2022 17:38
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    • 16.09.2022 17:38
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    Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? KPSS Lisans sınavı bu pazar mı?

    Genellikle hafta sonları ÖSYM ve MEB sınavları uygulanıyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte binlerce kişi 'Bu hafta sonu sınav var mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Eylül Cumartesi, 18 Eylül Pazar günü sınav olup olmadığı, hangi sınavların olacağı merak ediliyor. İşte ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi haberimizde!

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? İşte araştırılan soruların yanıtları...

    BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    Bu hafta sonu 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumu gerçekleştirilecek. Sınav 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak. Diğer oturumlar haftaya yapılacak.

    KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

    DUYURU

    2022-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

    18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde, ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Eylül 2022 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara,müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı,barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

        Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
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        Haberler Haberler Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Eylül 2022 hangi sınavlar yapılacak? KPSS Lisans sınavı bu pazar mı?
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