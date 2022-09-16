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    • Haberler
    • 16.09.2022 15:37
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    • 16.09.2022 15:38
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    Bülent Özveren hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Sebla Özveren kimdir?

    Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile tanınan Bülent Özveren'den kötü haber geldi. Ünlü sunucu yoğun bakıma kaldırıldı. Sebla Özveren eşi Bülent Özveren'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Sevenleri internet arama motorlarında Bülent Özveren öldü mü? Bülent Özveren hastalığı ne? Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Sebla Özveren kimdir? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtları...

    BÜLENT ÖZVEREN HASTALIĞI NE?

    Televizyon sunucusu Bülent Özveren, 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapmasıyla hafızalara kazınmıştı. Son dakika haberine göre Sebla Özveren, eşi Bülend Özveren'in yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Peki Bülent Özveren hastalığı ne? Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Sebla Özveren kimdir?

    SON DAKİKA: BÜLENT ÖZVEREN HASTALIĞI NE?

    Bülent Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Eşi Sebla Özveren, Twitter hesabından paylaştığı gönderide Bülent Özveren'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi;

    "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim"

    BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    1943 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bülend Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra ortaokulu Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde aldı.

    Bülend Özveren, 1962 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve üçüncü sınıfa kadar burada eğitimine devam etti. 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı.

    31 Temmuz 1965 tarihinde TRT İstanbul Radyosu'nda göreve başlayan Bülend Özveren, 1966 yaz aylarında İzmir Radyosu'ndan aldığı davetin ardından İzmir'e gitti ve askerlik dönemi de dahil olmak üzere 7 yıl boyunca bu radyoda çalıştı.

    TRT'de uzun yıllar boyunca televizyon sunucusu olarak çalışan ünlü isim ve 1972 yılında spor spikerliği yapmaya başladı. TRT Haber Dairesi'nin 1972 yılında açtığı "spor spikerliği" sınav ve kurslarına katılarak diplomalı "spor spikeri" oldu.

    Yarım kalan lisans eğitimini tamamlamak için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden kaydını alan Bülend Özveren İzmir'de Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne kaydoldu ve 1971 yılında Ege Üniversitesi'nden diplomasını aldı.

    Aynı yıl deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu'nda ilk canlı TV yayınları gerçekleştiren Bülend Özveren askerlik görevini 1973 yılında Yedek Subay olarak İzmir'de yaptı.

        1974 yılı başından itibaren 6 ay boyunca Ankara Televizyonu'ndan pazar geceleri canlı olarak yayınlanan "Spor Stüdyosu" programlarını sunan Bülend Özveren 1974 yılında genel müdürlüğün daveti üzerine Ankara'ya gitti ve TRT tarihinde ilk olan Sabahtan sabaha isimli canlı sabah programlarını hazırladı ve sundu.

        1975'ten itibaren Ankara Televizyonu kadrolu yapımcı-sunucusu olarak yüzlerce canlı yayında görev yapan ünlü isim 1981 yılının sonbaharında İstanbul Televizyonu kadrosuna geçti ve bir yıl görev yaptığı İstanbul'da yarışma programları hazırladı ve sundu.

        İngilizce ve Fransızca bilen Bülend Özveren, 1975'ten 2012 yılına kadar Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak Türkiye ve Avrupa finallerini naklen sundu. TRT aldığı kararla 2013 yılında İsveç'te yapılacak, "58. Eurovision Şarkı Yarışması"na katılmayacağını açıkladı.

        1982 yılında TRT'den istifa eden Bülend Özveren sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı.

        1986'dan 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırlayan ve sunan başarılı isim 1999 yılı sonunda emekli oldu.

        Emekli olduktan sonra TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak görev yapan Özveren Bursa ve İstanbul'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli kuruluşlarda konferanslar verdi.

        2002 yılı başında bir süre Ege Televizyonu'nda genel müdür olarak çalışan Bülend Özveren 2013 yılının Haziran ayında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından 11. kez düzenlenen Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde "Bir milyon kimin" adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile birlikte Bülent Özveren de jüri üyeliği yaptı.

        2 Ocak 1970 tarihinde, kendi gibi televizyoncu Sebla Özkantarcı ile hayatını birleştiren Bülend Özveren 10 Ocak 2018 tarihinde Murat Yıldırım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya katıldı 30 bin TL para ödülü kazandı.
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        Haberler Haberler Bülent Özveren hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Sebla Özveren kimdir?
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