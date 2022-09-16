Bülent Özveren hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Bülent Özveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Sebla Özveren kimdir?

BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1943 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bülend Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra ortaokulu Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde aldı.

Bülend Özveren, 1962 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve üçüncü sınıfa kadar burada eğitimine devam etti. 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı.

31 Temmuz 1965 tarihinde TRT İstanbul Radyosu'nda göreve başlayan Bülend Özveren, 1966 yaz aylarında İzmir Radyosu'ndan aldığı davetin ardından İzmir'e gitti ve askerlik dönemi de dahil olmak üzere 7 yıl boyunca bu radyoda çalıştı.

TRT'de uzun yıllar boyunca televizyon sunucusu olarak çalışan ünlü isim ve 1972 yılında spor spikerliği yapmaya başladı. TRT Haber Dairesi'nin 1972 yılında açtığı "spor spikerliği" sınav ve kurslarına katılarak diplomalı "spor spikeri" oldu.

Yarım kalan lisans eğitimini tamamlamak için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden kaydını alan Bülend Özveren İzmir'de Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne kaydoldu ve 1971 yılında Ege Üniversitesi'nden diplomasını aldı.

Aynı yıl deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu'nda ilk canlı TV yayınları gerçekleştiren Bülend Özveren askerlik görevini 1973 yılında Yedek Subay olarak İzmir'de yaptı.