YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM AİS Ek tercih sonuç sorgulama ekranı!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için ek tercih yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖSYM ek tercihler ne zaman açıklanır? 2022 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...