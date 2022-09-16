YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM AİS Ek tercih sonuç sorgulama ekranı!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için ek tercih yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖSYM ek tercihler ne zaman açıklanır? 2022 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM yayımladığı kılavuzda YKS ek tercih ile üniversitelere kayıt tarihlerini duyurdu. Peki YKS ek tercihlerin ne zaman açıklanacağı da paylaşıldı mı?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih ile üniversitelere kayıt işlemleri 26 Eylül'de başlayacak. Bu tarih düşünüldüğünde YKS ek tercihleri en geç 26 Eylül'e kadar açıklanacak. Konuya ilişkin ÖSYM'den son dakika duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.