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    • Haberler
    • 16.09.2022 15:58
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    • 16.09.2022 16:00
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    YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM AİS Ek tercih sonuç sorgulama ekranı!

    YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları alındı. Üniversiteye yerleşebilmek için bekleyişe geçen öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM ek tercihler ne zaman açıklanır? 2022 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu?

    YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM AİS Ek tercih sonuç sorgulama ekranı!

    YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için ek tercih yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖSYM ek tercihler ne zaman açıklanır? 2022 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM yayımladığı kılavuzda YKS ek tercih ile üniversitelere kayıt tarihlerini duyurdu. Peki YKS ek tercihlerin ne zaman açıklanacağı da paylaşıldı mı?

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS ek tercih ile üniversitelere kayıt işlemleri 26 Eylül'de başlayacak. Bu tarih düşünüldüğünde YKS ek tercihleri en geç 26 Eylül'e kadar açıklanacak. Konuya ilişkin ÖSYM'den son dakika duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS EK TERCİH İLE ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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        Haberler Haberler YKS ek tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih ile üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM AİS Ek tercih sonuç sorgulama ekranı!
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