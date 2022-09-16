Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 85 bin sağlıkçı alımı KADRO-BRANŞ dağılımı 2022! İşte başvuru şartları...

Atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber Bakan Koca'dan geldi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yüzleri güldüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin atama yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin, ''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'' ifadelerini kullanmıştı. Peki Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 85 bin sağlıkçı alımı KADRO-BRANŞ dağılımı 2022 belli oldu mu? 85 bin sağlık çalışanı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin bakanlıktan duyuru bekleniyor. Böylelikle başvuru şartları, kadro-branş dağılımı belli olacak. Alıma ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.