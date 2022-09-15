Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? 2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card çekilişi başvuruları her sene Ekim ayının ilk haftası başlıyor. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekiş sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Mayıs ayına sayılı günler kala Green card DV-2024 sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki, Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? 2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.