Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! Green Card başvuru şartları nedir, kimlere verilir? 2023 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin BD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca BD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

18 yıl yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir BD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya BD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir. Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir. Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir.