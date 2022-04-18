Binance neden açılmıyor, yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür?

Binance yanlış veri türü hatası hakkında araştırmalar son saatte yoğunluk kazandı. Kripto para borsası Binance kullanıcıları platformdan para çekme konusunda problem yaşamaya başladığını duyurdu. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Binance yanlış veri türü hatası nedir? Binance veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı sorunu nasıl çözülür? Binance TR sistem hatası...
BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?
Binance TR'de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.
Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi:
"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,