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    • Haberler
    • 14.09.2022 09:09
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    • 14.09.2022 09:09
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    Dün akşam dibi görmüştü! Gram Altın, Dolar, Euro, Sterlin, Brent Petrol ne kadar, neden düşüyor? 14 Eylül canlı gram, çeyrek, harem altın fiyatları..

    Altın fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar 14 Eylül canlı altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Haftanın üçüncü iş günü yani bugün de düşüş sürüyor. Peki, gram altın ne kadar? Euro ve strelin ne kadar? Canlı gram, çeyrek, harem altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Gram Altın, Dolar, Euro, Sterlin, Brent Petrol ne kadar?

    14 Eylül atlın fiyatları birçok kişi tarafından aratılıyor. Gram Altın, Dolar, Euro, Sterlin, Brent Petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak edilenler...

    14 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

    3 gündür altın fiyatlarında başlayan düşüş vatandaşı konu hakkında heyecanlandırdı. Sabah saatlerinden itibaren ise yatırımcılar konu hakkında araştırmalara başladı.

    14 EYLÜL EURO NE KADAR?


    14 EYLÜL DOLAR NE KADAR?

    PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

    Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

    "Petrol tarafında OPEC kararı sonrası bir hareketlenme oldu ama daha sonrasında geri çekilme enflasyon datasına yönelik beklentilerin tekrar olumsuz olacağı ve resesyon endişesinden kaynaklıdır.

    ABD'nin faiz artırımlarında bir miktar şahinleşeceği endişesi ve resesyon endişeleri petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor.

    Çin'deki kapanmalar kısmen etkili olsa da çok bariz bir şekilde fiyatların doğrudan etkileneceği bir gelişme değil gibi duruyor. Pandemi konusu artık çok sürpriz değil. İlk defa karşılaşılan gibi hızlı bir reaksiyon vermiyor. Buradaki durgunluk beklentisi tabi ikinci önemli bir haber akışı olarak takip edilebilmektedir.

        'DÜŞÜŞLER GEÇİCİ OLACAK'

        Düşüşleri biraz geçici olarak görüyoruz. Rakam olarak konuşmak gerekirse 91 dolar brent petrolde önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 90-91 dolar seviyelerinin üzerinde kalan petrol fiyatlaması tekrar haber akışlarının olumlu olması durumunda 100 doların üstünü hedef edecektir.

        ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

        Makro olarak bakıldığında FED tutanaklarında parasal genişlemeye dair olumsuz görüşlerin artması tetikleyici neden olarak duruyor. Dün BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'dan konu hakkında yapılan açıklamada "Saat 17:41:32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

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        Haberler Haberler Dün akşam dibi görmüştü! Gram Altın, Dolar, Euro, Sterlin, Brent Petrol ne kadar, neden düşüyor? 14 Eylül canlı gram, çeyrek, harem altın fiyatları..
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