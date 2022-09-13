Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.09.2022 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 10:05
    ABONE OL

    sonuc.gsb.gov.tr: KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! KYK 2. yedek sonuçları AÇIKLANDI!

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2. yedek sonuçları açıklandı mı sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 2. yedek sonuçlarına çevrildi. KYK 2. yedeklerde bir yurda yerleşmeyi bekleyenler internet arama motorlarında sonuc.gsb.gov.tr adresi ile yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...

    sonuc.gsb.gov.tr: KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

    KYK 1. yurt yerleştirme ile herhangi bir yurda yerleşemeyen üniversite öğrencileri 2. yedeklerde yerleşmeyi bekliyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre derslerin başlayacağı tarih fakülteden fakülteye değişiyor. Okulların açılmasına az bir süre kala 2. yedekler hakkında araştırmalar hızlandı. Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GSB sonuc.gsb.gov.tr internet adresi ile KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

    KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Bakan Kasapoğlu duyurdu!

    #GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.

    Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak. Buna göre öğrencilerin sık sık sonuc.gsb.gov.tr adresine girerek sonuç sorgulama yapması öneriliyor.

    KYK 2022 YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    KYK YEDEK SIRASI NEDİR?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sürecinde öğrencilerin maddi durumu ve farklı ölçütleri göz önüne alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında KYK yurtları için asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

    Asil sıradaki öğrenciler doğrudan kayıt yaptırma hakkı bulurken yedek bekleyenler ise sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler, farklı sebeplerle yurt başvuru işlemini tamamlamayan ya da yurttan ayrılan öğrenciler yerine yedek bekleyenler listesinden sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.

        YURDA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

        İlk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, misafir öğrenci olarak GSB yurtlarında konaklayabilecekler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyük gün geldi! Erdoğan açıklayacak
        Haberler Haberler sonuc.gsb.gov.tr: KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! KYK 2. yedek sonuçları AÇIKLANDI!
            SON DAKİKA