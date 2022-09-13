sonuc.gsb.gov.tr: KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! KYK 2. yedek sonuçları AÇIKLANDI!

KYK 1. yurt yerleştirme ile herhangi bir yurda yerleşemeyen üniversite öğrencileri 2. yedeklerde yerleşmeyi bekliyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre derslerin başlayacağı tarih fakülteden fakülteye değişiyor. Okulların açılmasına az bir süre kala 2. yedekler hakkında araştırmalar hızlandı. Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GSB sonuc.gsb.gov.tr internet adresi ile KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu duyurdu!
#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.
Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak. Buna göre öğrencilerin sık sık sonuc.gsb.gov.tr adresine girerek sonuç sorgulama yapması öneriliyor.
KYK YEDEK SIRASI NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sürecinde öğrencilerin maddi durumu ve farklı ölçütleri göz önüne alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında KYK yurtları için asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki öğrenciler doğrudan kayıt yaptırma hakkı bulurken yedek bekleyenler ise sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler, farklı sebeplerle yurt başvuru işlemini tamamlamayan ya da yurttan ayrılan öğrenciler yerine yedek bekleyenler listesinden sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.