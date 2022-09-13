2022-23 MSB sevk tarihleri ne zaman? Kasım celbi ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım celbi ne zaman teslim olur?

Kasım celbi hakkında aramalar hız kazandı. 2022 Kasım celbi ile silah altına alınacak yükümlüler, Kasım celbi ne zaman açıklanacak sorusunu merak edip araştırıyor. MSB tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. MSB yapmış olduğu duyuruda, "Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...
KASIM 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
1. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. 31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
YükümlüSevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup)10 Kasım 2022
Er (2'nci Grup)08 Aralık 2022
Er (3'üncü Grup)05 Ocak 2023