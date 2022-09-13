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    • Haberler
    • 13.09.2022 10:30
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    • 13.09.2022 10:30
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    2022-23 MSB sevk tarihleri ne zaman? Kasım celbi ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım celbi ne zaman teslim olur?

    MSB tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerektiği söylenmişti. Bu kapsamda bazı detaylar merak ediliyor. Peki, Kasım celbi ne zaman açıklanacak? 2022-23 MSB sevk tarihleri ne zaman? 2022 Kasım celbi ne zaman teslim olur? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasım celbi ne zaman açıklanacak?

    Kasım celbi hakkında aramalar hız kazandı. 2022 Kasım celbi ile silah altına alınacak yükümlüler, Kasım celbi ne zaman açıklanacak sorusunu merak edip araştırıyor. MSB tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. MSB yapmış olduğu duyuruda, "Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

    KASIM 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

    1. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

    2. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

    3. 31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

    4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

    YükümlüSevk Tarihleri

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup)10 Kasım 2022

    Er (2'nci Grup)08 Aralık 2022

    Er (3'üncü Grup)05 Ocak 2023

        6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

        10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

        11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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