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    • Haberler
    • 13.09.2022 10:25
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    • 13.09.2022 10:25
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    1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? KYK misafir öğrenci başvuru EKRANI! KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar?

    2022- 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlasa da üniversitelere göre başlangıç tarihi değişiklik gösterebiliyor. Özellikle okul hakkını yeni kazanmış olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? Sorusuna cevap ararken bir yandan da KYK yurt ücretleri ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki KYK misafir öğrenci fiyatları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK misafir öğrenci başvuru EKRANI!

    KYK yurt yedek başvuru sonuçları erişime açıldı ve hak kazananlar merakla bazı bilgileri araştırmaya başladı. Bunların başında fiyatlar geliyor ve KYK misafir öğrenci ücretleri de merak konusu oluyor. Yurt çeşitlerine göre ücretlerde de farklılıklar oluyor. Peki, KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? İşte merak edilenler!

    KYK yedek yurt sonuçları, geçtiğimiz günlerde erişime açılan yurt sonuçları sonrası gündemde yer aldı. Başvuruları tamamlanan yedek yurt müracatları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Son kayıt başvuruları 14 Eylül'de tamamlanacak. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK yurt sonuçları hakkında Bakan Kasapoğlu'ndan detaylı bilgiler

    KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    9 Eylül tarihinde tamamlanan ilk kayıt sürecinin ardından kalan boşluklar değerlendirilecek. Buna göre yedek kontenjanlar devreye girerek öğrencilerle paylaşılacak. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama ile yedek yurt sonuçları 12 Eylül'de açıklandı

    KYK YURT YEDEK SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        YURT ÇIKMAYANLAR İÇİN MİSAFİR ÖĞRENCİ İMKANI

        Kendisine ilk etapta yurt çıkmayan öğrenciler, misafir öğrenci olarak yurtlarda konaklayabilecek. Yedek olarak yurt bekleyen öğrenciler, bu sayede açıkta kalmadan kendi yurtlarının çıkmasını bekleyebilecek. Yedek yurt sonuçları ise bakanlık tarafından haftalık olarak fazlar halinde açıklanacak.

        Birinci faz sonrası 3 fazın daha olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. Faz, faz sonuçları açıklayacağız, yedek yerleştirmelerimiz devam edecek." Dedi.

        İlk fazda 41 ilde yerleştirmenin tamamlandığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Buralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedek tamamladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran öğrencileri yerleştirdik. 20'ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek ve 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildiler. Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını yine yeni başarılarla sizlere paylaşacağım. Tüm Türkiye'miz de altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların umudunu, onların bugünlerini, yarınlarını mutlu kılma adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sonuçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir ailemizi, hiçbir gencimizi endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeyi tavsiye ediyorum."

        KYK YEDEK SIRASI NEDİR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sürecinde öğrencilerin maddi durumu ve farklı ölçütleri göz önüne alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında KYK yurtları için asil ve yedek sıra sınıflandırılıyor.

        Asil sıradaki öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı bulurken yedek bekleyenler ise sırada kalıyor. Farklı sebepler sebebiyle yurt başvuru işlemini tamamlamayan ya da yurttan ayrılan öğrenciler yerine yedek bekleyenler listesinden sırayla seçilecek ve işlemleri tamamlanacak. KYK yurt sonuçlarının http://sonuc.gsb.gov.tr web sitesinden takip edilmesi gerekiyor.
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        Haberler Haberler 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? KYK misafir öğrenci başvuru EKRANI! KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar?
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