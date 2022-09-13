1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? KYK misafir öğrenci başvuru EKRANI! KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar?

KYK yurt yedek başvuru sonuçları erişime açıldı ve hak kazananlar merakla bazı bilgileri araştırmaya başladı. Bunların başında fiyatlar geliyor ve KYK misafir öğrenci ücretleri de merak konusu oluyor. Yurt çeşitlerine göre ücretlerde de farklılıklar oluyor. Peki, KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? İşte merak edilenler!
KYK yedek yurt sonuçları, geçtiğimiz günlerde erişime açılan yurt sonuçları sonrası gündemde yer aldı. Başvuruları tamamlanan yedek yurt müracatları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Son kayıt başvuruları 14 Eylül'de tamamlanacak. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK yurt sonuçları hakkında Bakan Kasapoğlu'ndan detaylı bilgiler
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Eylül tarihinde tamamlanan ilk kayıt sürecinin ardından kalan boşluklar değerlendirilecek. Buna göre yedek kontenjanlar devreye girerek öğrencilerle paylaşılacak. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama ile yedek yurt sonuçları 12 Eylül'de açıklandı
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