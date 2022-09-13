İOKBS bursları ne kadar oldu 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor? PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere sağladığı İOKBS bursunun ne zaman yatacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı.Öte yandan MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için yapılan PYBS sınavı ile ilk kez burs alacak olan öğrenciler bursların ne zaman yatacağını merak ediliyor. İşte merak edilenler!
PYBS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
PYBS bursları yatmadı, bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacak.
PYBS BURSU NE KADAR?
2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlenmişti. Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarına e-Okul üzerinden ulaşabilir.
İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemeyi hedef alır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır. İOKBS bursunun eski ismi ise Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)'dir.