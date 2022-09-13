İOKBS bursları ne kadar oldu 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor? PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

İOKBS BURSU KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bugün düzenlenen İOKBS sınavında başarılı bir puan elde eden öğrenciler, bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmiş olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sona ermiştir.

PYBS BURSU KAÇ YIL VERİLİR, NE ZAMAN KESİLİR ?

PYBS burs paraları yıl içerisinde artık bütün ayların ortasında yatırılmaktadır. Bazen bursların yatması 15 gün gecikebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da bilinmektedir.

Bursluluk ücreti bir eğitim öğretim döneminde 12 ay boyunca öğrenci hesaplarına yatırılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar aktarılır.